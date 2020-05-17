40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar Korona virüs, 40 dereceyi aşan sıcaklar ve Ramazan ayına rağmen ekipler, son sürat asfalt çalışmalarını sürdürüyor Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarına ne korona virüsü, ne Ramazan ayı, ne de aşırı sıcaklar engel olamıyor.

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar
17.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:23

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar

Korona virüs, 40 dereceyi aşan sıcaklar ve Ramazan ayına rağmen ekipler, son sürat asfalt çalışmalarını sürdürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarına ne korona virüsü, ne Ramazan ayı, ne de aşırı sıcaklar engel olamıyor. Korona virüs (Covid-19) ile mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğü ilçede asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında gerekli önlem ve tedbirleri hassasiyetle uygulayan Şahinbey Belediyesi ekipleri, bir yandan 60. Yıl Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yürütüyor. Ramazan ayı ve 40 dereceyi aşan sıcak havlaar arağmen çalışmalarını yürüten ekipler, mahalle esnafını da memnun etti. Çalışmalardan memnun kalan esnaf, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şahinbey Belediyesi, ilçedeki saha çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Korona virüsle nedeniyle sakinleşen yolları ve caddeleri fırsata dönüştüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 60. Yıl Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye ekiplerinin vatandaşa hizmet için aralıksız çalıştığını belirterek, "Korona virüsüne karşı vermiş olduğumuz mücadele devam ediyor. Aynı zamanda belediyecilik hizmetlerimize de devam ediyoruz. Asfalt sezonunda Fen İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin asfalt ve tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

60. Yıl Mahallesi esnaflarından Ömer Akyılmaz, Şahinbey Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Bu zor günlerde hem virüsle mücadele edip hem de mahallemizin asfaltını yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet. Bu semtin 10 yıllık esnafıyım. Şahinbey Belediyesinin tüm çalışmalarından memnunuz. Bozulmuş olan asfaltımızı da kazıyarak yerine yenisini yapıyorlar. İş yerimizin önü tertemiz oldu. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

60. Yıl Mahallesi esnaflarından İbrahim Polat, Şahinbey Belediyesinin vatandaşa dokunan hizmetler yaptığını belirterek, "Başta devletimiz olmak üzere belediyemizden Allah razı olsun. Caddemiz yapılan asfalt nedeniyle iş yerlerimizin önü çok güzel, tertemiz oldu. 8 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Şahinbey Belediyesinin hizmetlerinden memnunum. Allah başkanımıza can beden sağlığı versin" diye konuştu.

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Haber
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Ersin Korkut Michael Jackson
Spor Hasan Şaş Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 17:43:15. #1.14#
title