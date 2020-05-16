40 derece sıcaklıkta asfalt döküyorlar Kahramanmaraş'ta sıcak Ramazan günlerinde asfalt dökümünde çalışan işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta sıcak Ramazan günlerinde asfalt dökümünde çalışan işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, kentin asfalta ihtiyacı olan yollarına bakım ve onarım yapıyor. Asfalt dökümünde çalışan işçiler, hem sıcakta çalışıyor hem de Ramazan ibadetini yerine getiriyor. Sıcak asfaltın ısısı ile birlikte ortaya yaklaşık 220 derecelik bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Ramazan ibadetlerini yerine getirerek zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen Mahmut Maraşlı isimli işçi, "Sıcak havada biraz zor çalışıyoruz ancak Allah'ım bizlere mükafatını verecektir. Arkadaşlarımızın da tamamı oruç tutarak ibadeti yerine getiriyor. çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise "Bu sıcakta çalışma arkadaşlarımız, operatörlerimiz canla ve başla çalışıyorlar. Ben ekip arkadaşlarıma yaptıkları fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA