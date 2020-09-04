40 derece sıcaklıkta 60 derecelik asfalt döküyorlar
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40 derece sıcaklıkta 60 derecelik asfalt döküyorlar

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te asfaltta çalışan işçiler, asfaltın 60 dereceye ulaşan sıcaklığı karşısında zor anlar yaşıyor.

40 derece sıcaklıkta 60 derecelik asfalt döküyorlar
04.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:02

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te asfaltta çalışan işçiler, asfaltın 60 dereceye ulaşan sıcaklığı karşısında zor anlar yaşıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi aşırı sıcakların etkili olduğu Kilis'te, belediye tarafından yapılan asfaltlama çalışması sürüyor. 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen işçiler canla başla sıcak asfalt döküyor. İşçiler 60 derecelik sıcaklığa sahip asfaltı yola sererken, yerden yükselen ısı nedeniyle nefes almakta zorlanıyor. Kilis Belediyesinin Arasa çarşısındaki asfalt çalışmasının bugün tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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