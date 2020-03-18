40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması
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Kahramanmaraş, Ziya Selçuk

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının...

18.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:36
40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının ardından öğrencilerin tüketmesi için 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması göndermek istediklerini belirtti

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 81 ilin 81 okulundaki öğrencilere Maraş dondurması sözü verdi.

Başkan Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımının ardından sosyal medya hesasından, "40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" diye yanıt verdi.

Sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımlar sonrası Bakan Selçuk'un kendisini arayıp teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Güngör, "Hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen bir virüs ile karşı karşıyayız. Bu konuda hem devlet, hem de hükümetimizin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Biz de belediye başkanları olarak valimizin koordinasyonunda bütün teşkilatla birlikte hükümetimiz tarafından açıklanan ve yayımlanan önlemleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın morale ihtiyacı var. Bugün milli eğitim bakanımızın atmış olduğu bir twet vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olmasını söylemişti. Biz de uzun teneffüs süresini Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da hakikaten çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız vatandaşlarımızın moraline destek olmak. Bakanımızın verdiği mesaja destek vermektir. Moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir paylaşıma cevap vermektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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