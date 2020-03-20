40 dakikalık teneffüs jestine kayısı desteği
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Ziya Selçuk, Battalgazi, Güncel

40 dakikalık teneffüs jestine kayısı desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika müjdesi vermesinin ardından, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 81 ilde 81 okulda öğrenim gören çocuklara 'Kayısı Çekirdeği' ile yanlarında olacaklarını söyledi.

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58
40 dakikalık teneffüs jestine kayısı desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika müjdesi vermesinin ardından, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 81 ilde 81 okulda öğrenim gören çocuklara 'Kayısı Çekirdeği' ile yanlarında olacaklarını söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilmesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere uzun teneffüs müjdesi gelmişti. Müjdeyi Twitter hesabından duyuran Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğünüz ilk günün ilk teneffüsü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" diyerek, öğrencilere müjdeyi vermişti. Bakan Selçuk'un paylaşımına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den cevap geldi.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bu uzun teneffüste biz de 'Kayısı Çekirdeği' ile çocuklarımızın yanında olacağız. 40 dakikalık teneffüs Kayısı Çekirdeksiz olmaz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un çocuklarımıza ilk teneffüs müjdesinin 40 dakika olacağı müjdesini vermesi ile bizde Battalgazi Belediyesi olarak çocuklarımıza besin değeri yüksek olan Kayısı Çekirdeklerimizi göndereceğiz. Çocuklarımız bizim her şeyimizdir, geleceğimizdir. Bolca vitamin barındırması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan Kayısı Çekirdeği'nin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Çocuklarımız ilk teneffüslerinde Kayısı Çekirdeklerini yiyerek, güç depolasın ve bağışıklıklarını güçlendirsinler" şeklinde ifadeler kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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