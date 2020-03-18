40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Twitter hesabından öğrencilere ilk tenefüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Twitter hesabından öğrencilere ilk tenefüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" dedi. Bakan Selçuk da dondurmaların dağıtılacağı okul listesinin hazır olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilirken, yine tedbir kapsamında birçok veli çocuklarını kalabalık ortamlardan uzak tutmak için evden dışarı çıkarmıyor. Çocukların bu nedenle canı sıkılırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzun teneffüs müjdesi geldi. Müjdeyi Twitter hesabından duyuran Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.

GÜNGÖR: O KADAR UZUN TENEFFÜS DONDURMASIZ OLMAZBakan Selçuk'un bu paylaşımına Kahramanmaraş'tan yanıt geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Twitter'dan Bakan Selçuk'a teneffüste dondurma ikramı önerisinde bulunarak, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın Bakanım 40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" dedi.SELÇUK: LİSTELER HAZIR

Güngör'ün 1500'ün üzerinde yorum alan paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da teşekkür ederek, "Değerli başkanım çok teşekkürler. Okul listeleri hazır bile. Sağlıkla, sıhhatle inşallah" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA