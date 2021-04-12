40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
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40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 2 ton çalıntı kablo ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi ise tutuklandı.

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Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 2 ton çalıntı kablo ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Kızılcaören Mahallesinde yol kontrol ve emniyet devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde değişik ebat ve uzunlukta yaklaşık 2 ton kesik kablo, iki adet kalorifer peteği ve kablo kesme aletleri ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin ifadesine göre piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan kabloların hırsızlık malı olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan detaylı araştırmalar sonucunda ele geçirilen kablo ve diğer malzemelerin bölgede faaliyetine ara vermiş bir madencilik işletmesinin şantiyesinden çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin arandığı ortaya çıktı

Araç içerisindeki Ş.M., F.Ü., İ.İ., B.K. ile Ş.İ., isimli beş şüphelinin yapılan kimlik sorgusu neticesinde F.Ü. isimli şahsın Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile basit yaralama suçundan arandığı anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler gözaltına alındı ve ele geçirilen hırsızlık malzemeleri madencilik işletmesi yetkililerine teslim edildi. Hırsızlık olayında kullanılan araç ise yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri içinde ceza kesildi

Yakalanan 5 şüpheliye 'sokağa çıkma yasağı ihlali' suçundan kişi başı 860 TL olmak üzere toplam 4 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler 'iş yerinden hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ESKİŞEHİR

40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
40 bin TL'lik 2 ton çalıntı kabloyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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