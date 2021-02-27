40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA

27.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:08
40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA

40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADADENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Emre Taysi, kaldırımda motosikletinin üzerinde telefonla konuşurken bir anlık dalgınlıkla cebinde yer alan içinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü.

40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Emre Taysi, kaldırımda motosikletinin üzerinde telefonla konuşurken bir anlık dalgınlıkla cebinde yer alan içinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü. Arkasından gelen ve poşetin düştüğünü gören bir kişi, poşeti alıp cebine koyarak uzaklaştı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Örnek Caddesi'nde dün gerçekleşen olay şöyle yaşandı; motosikletiyle caddede seyir halinde olan Emre Taysi, telefonla konuşmak için kaldırımda durdu. Bu sırada telefonla konuşan Taysi, fark etmeden cebinden içinde 40 bin lira değerinde altın olan poşeti düşürdü. Telefon konuşmasının ardından cebinde poşetin olmadığını fark eden Taysi, çevrede aramasına rağmen altın dolu poşeti bulamayınca polis başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıp poşetin akıbeti, bir işyerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında ortaya çıktı. Görüntüde telefonla konuşan Emer Taysi'nin cebinden poşetin düşmesi, ardından poşeti düştüğünü gören kişinin yerden alıp cebine koyduktan sonra uzaklaşması yer aldı. Polis, yere düşen altın dolu poşeti alan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Nikol Paşinyan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 18:19:43. #1.16#
title