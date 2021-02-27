40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA

40 BİN LİRALIK ALTINI DÜŞÜRDÜ, ARKASINDAN GELEN KİŞİ ALDI; O ANLAR KAMERADA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Emre Taysi, kaldırımda motosikletinin üzerinde telefonla konuşurken bir anlık dalgınlıkla cebinde yer alan içinde 40 bin TL değerinde altın bulunan poşeti düşürdü. Arkasından gelen ve poşetin düştüğünü gören bir kişi, poşeti alıp cebine koyarak uzaklaştı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Örnek Caddesi'nde dün gerçekleşen olay şöyle yaşandı; motosikletiyle caddede seyir halinde olan Emre Taysi, telefonla konuşmak için kaldırımda durdu. Bu sırada telefonla konuşan Taysi, fark etmeden cebinden içinde 40 bin lira değerinde altın olan poşeti düşürdü. Telefon konuşmasının ardından cebinde poşetin olmadığını fark eden Taysi, çevrede aramasına rağmen altın dolu poşeti bulamayınca polis başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıp poşetin akıbeti, bir işyerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında ortaya çıktı. Görüntüde telefonla konuşan Emer Taysi'nin cebinden poşetin düşmesi, ardından poşeti düştüğünü gören kişinin yerden alıp cebine koyduktan sonra uzaklaşması yer aldı. Polis, yere düşen altın dolu poşeti alan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı