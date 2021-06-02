Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
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Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da işyerini oğluna teslim edip hastaneye kontrol için giden kuyumcu, döndüğünde aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı.

Antalya'da işyerini oğluna teslim edip hastaneye kontrol için giden kuyumcu, döndüğünde aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. 1 hafta önce eşinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan kuyumcu, yaklaşık 40 bin lira değerinde 3 altın bileziğinin çalındığını öğrenince acısı ikiye katlandı. Hırsızın altınları çalmadan önce oğluna 'en ağırları bunlar mı' diye sorduğunu aktaran kuyumcu, üzgün olduğunu dile getirdi.

Hırsızlık olayı, saat 11.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerindeki Abdurrahman Kara'ya ait (49) kuyumcuda meydana geldi. Kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Kara, işyerini oğlu Mustafa Kara'ya (24) emanet etti. Bir süre sonra işyerine gelen kimliği belirsiz erkek şahıs, Mustafa Kara'dan bilezik alacağını söyleyerek altınları incelemeye başladı. Bu sırada Mustafa Kara dükkanda diğer müşterilerin talepleriyle de ilgilenirken, şüpheli şahıs 80 gram ağırlığında yaklaşık 40 bin değerindeki 3 altın bileziği alıp bir anda kaçmaya başladı. Kara, şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, güvenlik kameralarından belirledikleri eşkal üzerinde çevrede araştırma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de hırsızın en son temas ettiği cam vitrinden parmak izi aldı.

"En ağırları bunlar mı?"

Hastane dönüşü hırsızlık olayını duyunca şoka giren kuyumcu Abdurrahman Kaya, doktora kontrol için gittiğini belirterek, "Oğlumu bırakmıştım. Normalde burada çalışan biri ya da bu işin uzmanı değil. Geçen hafta eşimi kaybettim, onun acısını yaşarken. Adamın birisi gelmiş, 3 tane bileziği çıkarttırıp, 'en ağırları bunlar mı' diyor. Oğlum da çıkarıp gösteriyor. Bakarken, kalabalığı fırsat bilip alıp kaçıyor. 75-80 gram bilezikti. 38-40 bin lira civarında değeri" dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, hırsızlık anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin Mustafa Kara'nın elinden bilezikleri aldığı, bir süre inceledikten sonra diğer müşterilerle ilgilenilmesini fırsat bilip kaçması görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı
Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı - Haberler
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