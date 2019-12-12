40 bin Cammu Keşmirli 30 yıldır Pakistan'daki kamplarda yaşıyor

12.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:38

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesi Cammu Keşmir'den 40 bin mülteci, 30 yıldır Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'deki kamplarda yaşıyor.

Pakistan ve Hindistan arasındaki savaşlar nedeniyle Pakistan'a göçen Müslüman Keşmirliler, iki ülke arasındaki çatışmalar ve Hindistan'ın baskılarından kaçarak 1990'dan itibaren Pakistan'da kurulan kamplara yerleşmeye başladı.

Köylerini boşaltmak zorunda bırakılan Hindular için rehabilitasyon politikası başlatan Hint hükümeti, Müslümanlar için ise aynı uygulamayı hayata geçirmedi.

Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı boyunca yer alan köylerden göç etmek zorunda bırakılan mültecilerden Gulam Sarvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kontrol Hattı boyunca kurulan köyler 1990'da boşaltıldı. Pakistan tarafına geçmekten başka çaremiz yoktu." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mülteci kabul edilmeyen yaklaşık 40 bin Cammu Keşmirlinin, Azad Cammu ve Keşmir ile Pakistan'ın Ravalpindi kentinde kurulan kamplarda yaşadığını kaydeden Sarvar, bu kişilerin düşük ücretle işçilik ve dilencilik yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Mülteci bir ailenin çocuğu olan Ali Ahmed ise Azad Keşmir hükümetinin mülteci ailelerine aylık 9 bin Pakistan rupisi (350 lira) yardım yaptığını belirterek, "İş bulmak için Pakistan şehirlerine gidersek gözaltına alınıp kamplara geri gönderiliyoruz." dedi.

Abdul Raşid ise 1994'te Cammu Keşmir'i terk etmeden önce 3 kere gözaltına alındığını ve işkenceye maruz bırakıldığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Azad Keşmirli bir yetkili, Cammu Keşmirlilerin mülteci kabul edilmemesinin sebebini, göçmenlerin aynı ülkenin vatandaşı kabul edilmesini gösterdi.

Azad Keşmir hükümetinin kayıtlarına göre 1990-1992 yılları arasında 30 bine yakın kişi göç etmek zorunda bırakıldı. Bu kişilerin sayısı bugün 40 bine ulaştı.

Kaynak: AA