40 Afrikalı Göçmenin, 5 Gündür Denizdeki "Israrlı" Bekleyişi

Tunus karasularında botları arızalanan 40 Afrikalı göçmenin, 5 gündür Tunus sahiline çıkmayı reddettiği, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmesini istedikleri belirtildi.

Hükümete bağlı olmayan Tunus Kızılayı Kurumu Medenin şubesi başkanı Munci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36'sı Somalili, 4'ü Mısırlı, tamamı erkek 40 yasa dışı göçmenin yer aldığı botun, 5 gün önce Tunus'un güneydoğusundaki Zarzis kentinden yaklaşık 13 mil uzaklıktaki bir petrol şirketi yakınlarında arızalandığını ifade etti.

Botun arızalandığı bilgisinin kendilerine ulaşmasının ardından Tunus donanmasına bağlı birliğin göçmenleri kurtarmak istediğini ifade eden Selim, "Afrikalı göçmenler, Tunus sahillerine çıkmayı kabul etmedi. Göçmenler, İtalya ya da Malta gibi bir Avrupa ülkesine ulaşma konusunda ısrarcı." dedi.

Selim, göçmenlerle birkaç saat iletişim halinde kalan askerlerin, kendilerine içecek ve yiyecek tedarik ettiğini dile getirerek, daha sonra göçmenlerin yakınlardaki petrol şirketine ait bir gemiye nakledildiğini aktardı.

Tunus'un bu göçmenleri ülkenin sahillerine çıkmaya zorlayamayacağını vurgulayan Selim, göçmenlerin, Zarzis'e gelmesi durumunda yetkililerin karşılama için hazır olduğunu söyledi.

Tunus, İtalya kıyılarına yakın konumu nedeniyle, umuda yolculuk için Akdeniz'de tehlikeli yolculuğa çıkan yasa dışı göçmenlerin uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.