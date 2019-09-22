4. Yuntdağı Yağlı Güreşleri sona erdi

22.09.2019 20:54

Manisa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu.

Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen ve yaklaşık 500 pehlivanın katıldığı organizasyon, büyük ilgi gördü. 13 boyda gerçekleşen müsabakaları yaklaşık 40 bin güreşsever izledi.

Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Fatih Çakıroğlu, Nedim Gürel ve Ekrem Yavuz gibi isimlerin de mücadele ettiği baş boyunun finalinde Recep Kara ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi.

Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Nedim Gürel oldu. Nedim Gürel, altın kemerini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyelerinden aldı.

Organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kentteki oda ve borsa başkanları, konuk belediye başkanları takip etti.

Kaynak: AA