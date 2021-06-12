4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu

4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da uluslararası ilişkilerden mezun olduktan sonra kapı kapı gezmesine rağmen iş bulamayan genç, vakit geçirmek için gittiği kurs sayesinde iş sahibi oldu.

Bursa'da uluslararası ilişkilerden mezun olduktan sonra kapı kapı gezmesine rağmen iş bulamayan genç, vakit geçirmek için gittiği kurs sayesinde iş sahibi oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Büşra Yalçıner, 4 yıllık diplomasını aldıktan sonra iş bulurum ümidiyle kapı kapı gezdi, ancak bir türlü iş bulamadı. Bu esnada vakit geçirmek için Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin açtığı "deri eldiven düz makineci kursuna" katıldı. Bu kurs sayesinde makine kullanmayı ve deriden ağır iş eldivenleri yapmayı öğrendi. Vakit geçirmek için gittiği kursta öğrendiği bilgilerle kendine iş bulan genç, şimdi bir iş yerinde sanayi eldivenleri imal ediyor. 2,5 ay kursa giderek kendine iş bulan genç, herkese boş vakitlerini değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

4 yıllık üniversite diplomasıyla değil de 2,5 ay gittiği kurs sayesinde iş bulduğunu ifade eden Büşra Yalçıner, "Ben Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra boş vaktimi değerlendirmek için deri eldiven düz makineci kursuna katıldım. Bu kurs sayesinde deri eldiven üretmeye başladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra mezun olduğum bölümle ilgili iş aradım, ama bulamadım. Gittiğim kurs sayesinde bana yeni bir iş imkanı doğdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bana meslek öğrenme imkanı sunup iş bulmamı sağladılar. Ben yeni işimde ağır sanayi ve montaj eldivenleri üretimi yapıyorum. Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Bu kursta 2,5 ayda öğrendiğim bilgiler sayesinde iş sahibi oldum. Bence insanlar boş vakitlerini değerlendirmeliler. Üniversite bittikten sonra kendi alanlarında iş bulamıyorlarsa farklı alanlara yönelmeliler" diye konuştu. - BURSA

4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı
İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 yıllık diplomasıyla iş bulamadı, vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:16:39. #1.16#

title