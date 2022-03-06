Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt'tan yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 4 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a geldi.

Gümüş'ü Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin karşıladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da balıkçı barınağında Gümüş'e çay ikram etti.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birlik ve beraberliğe dikkati çekmek amacıyla yürüdüğünü söyledi.

Yolda vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini memnun ettiğini belirten Gümüş, "Bu, torundan dedeye vefa yürüyüşünün dördüncü yılı. 4 yıldır yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. 4 gün önce Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'dan almış olduğum bu al bayrağı nasip olursa 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şehitler adına iletmeye çalışacağız." dedi.

Gümüş, Çanakkale ruhunun hiçbir zaman kaybolmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün akşam televizyon izledim, Çanakkale ruhu ne zaman gitti diyorum. Ne oluyor bize diyorum, silkelenip kendimize gelelim. Çanakkale ruhu bizden giderse bayrağımız, namusumuz, vatanımız elden gider. Vatansız ne bir yağın ne bir tuzun ne bir patatesin ne de soğanın olmaz. Çanakkale ruhunu kaybetmemek için yollardayım. 11 gündür Ukrayna'da zengini de fakiri de aynı. Adamların parası var yağı yok, unu yok, ekmeği yok. Çanakkale ruhu bizden eksik olmasın. Çanakkale şehitlerini unutmayalım."