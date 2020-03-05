05.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:31

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde balık restoranı işletmecisi Ramazan Doğan (40), yaklaşık 4 yıldır şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Restoranına gelen şehit ailelerinden ücret almayan Doğan, "Onlar bizler için şehit oldu. Ben de işim nedeniyle bu kararı aldım" dedi.

Çay çevre yolunda balık restoranı işleten Ramazan Doğan, şehitlerin ailelerine destek olmak, acılarını paylaşmak ve moral vermek için, yaklaşık 4 yıl önce şehit ailelerine ücretsiz hizmet uygulaması başlattı. O günden beri şehit ailelerinden ücret almayan Ramazan Doğan, restoranın girişine, 'Bu iş yerinde şehit ailelerine hizmet ücretsizdir. Bedeli şehitler tarafından ödenmiştir' yazılı tabela astırdı.2 çocuk babası Ramazan Doğan, "Suriye'de, Libya'da ve terör örgütleriyle yaptığımız mücadelede şehit düşen askerlerimizin ailelerine 'nasıl bir yardımda bulunabiliriz' diye düşünürken bu uygulamayı başlattım. Elimden başka bir şey gelmiyor. Onlar bizler için şehit oldu. Ben de işim nedeniyle bu kararı aldım" dedi.

Şehit ailelerinden olumlu tepkiler aldığını kaydeden Ramazan Doğan, "Çok sayıda teşekkür alıyorum. Şehit düşen görevlilerimizin annelerinin, babalarının acılarını derinden paylaşıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA