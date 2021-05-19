4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te 6 katlı bir apartmanın önünde yaklaşık 4 yıldır park halinde bulunan otomobil, alev alev yanarak küle döndü.

Karabük'te 6 katlı bir apartmanın önünde yaklaşık 4 yıldır park halinde bulunan otomobil, alev alev yanarak küle döndü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak apartmana sıçramasını engelledi.

Olay, Yeşilmahalle Cami Altı Sokak'ta meydana geldi. Fatih Aydemir'e ait 38 BE 205 plakalı Renault marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aracın alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedilirken, görüntülerde araçta patlama sesi de geldiği görüldü.

Park halinde bulunan aracın üstünde bulunan apartmanın dış cephesinde bulunan ısı yalıtımının alev almadan söndürülmesi faciayı engelledi. Apartman sakinleri yaklaşık 4 yıldır park halindeki otomobili bulunduğu yerden defalarca söylemelerine rağmen almadığı için araç sahibinden şikayetçi oldular.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/ İHA)

4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Feyza Aktan Pınar Altuğ
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 21:16:36. #1.16#

title