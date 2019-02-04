4 yıldır kızını göremeyen annenin feryadı

Ayrıldığı eşinin gezmek için dışarı çıkardığı eşinden 4 yıldır haber alamıyor

Anne Sevda Saadet Doganii:

" Ayrıldığım eşim göreceğim diye götürdü ve bir daha geri getirmedi.

" 'Kızım seni çok seviyorum. Hala yanındayım, senin için ayaktayım "

" Kızımın hayatından endişe ediyorum

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Sevda Saadet Doganji, Suriye uyruklu ve İran vatandaşı da olan eski eşinin kaçırdığını iddia ettiği kızından 4 yıldır haber alamadığını söyledi. Acılı anne, kızının sesini duymak ya da yaşadığını bilmek istiyor.

Antalya'da yaşayan Sevda Saadet Doganji, 11 yıl önce Suriye uyruklu İran vatandaşı da olan 36 yaşındaki turizmci eski eşi Emmad D. ile evlendikten bir yıl sonra kızı Jasmine Deniz D. dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çift ayrılmaya karar verdi. Küçük kız bu süreçte baba ve annede dönüşümlü olarak kaldı. Daha çok baba da kalan kızının velayetini almak isteyen anne Saadet Doganji, açtığı davada Deniz'in geçici velayetini aldı.İddiaya göre 4 yıl önce baba küçük kızı göreceğim diye götürdü ve bir daha geri getirmedi. Tüm yasal yollara başvuran anne Sevda Saadet bir sonuç alamadı. 4 yıldır kızından bir haber alamayan genç annenin kızına kavuşmak için verdiği mücadele devam ediyor.

"Bir daha geri getirmedi"

Kızına hasret kalan Sevda Saadet, 11 yıl önce eşiyle evlendiğini söyledi. 1 yıl sonra kızı Jasmine Deniz D.'nin dünyaya geldiğini hatırlatan Sevda Saadet, "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2010 yılında eşimle bir ayrılık yaşadım. 2.5 yaşındayken eşim kızımı zorla götürdü. 2 yıl sonra boşanma davası açtım. Dava halen dava ediyor. Kızımın geçici velayetini aldıktan sonra, bana geri getirildi. Kızım 3 ay benimle kalabildi.Yasal olarak babanın da görme hakkı var. Baba göreceğim diye götürdü ve bir daha geri getirmedi."dedi.

"4 yıldır görmüyor"

Kızının şu an 10 yaşında olduğunu dile getiren anne Sevda Saadet," Kızımı 2015 yılının Haziran ayından beri göremiyorum. Deniz'i gören duyan, bilen polisi arasın. Yasal süreçler de devam ediyor. Kızımdan hiçbir haber alamıyorum. Polis ve savcılığa teşekkür ediyorum, bana çok yardımcı oluyorlar. Ama ben anne olarak kızımın hayatından endişe duyuyorum."ifadelerine yer verdi.

"Kızına seslendi"

Kızına seslenen Sevda Saadet,"'Kızım seni çok seviyorum. Hala yanındayım, senin için ayaktayım, seni çok seviyorum.Ben buradayım. Sen de ben buradayım diye seslenirsen ya da polisi ararsan yardımcı olacaklar.'.Ayrılma aşamasında olduğum eşim Suriye uyruklu İran vatandaşı, beni duyuyorsa bu işi güzellikle çözelim. Ama sürekli kızımı kaçırıyor. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Ama ben hala sonuç elde edemedim. Bu süreç zarfında kızım bana teslim edilsin. Başka ülkedeyse de kızımın sesini duyursunlar, yaşadığını söylesinler. Resmi olarak bir açıklama yapsınlar. Ben kızımı istiyorum. Deniz asla sokağa bırakılan bir çocuk değil. Tek derdim kızım, kızımı bana geri versinler. "ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA