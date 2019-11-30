4 yıldır firari olan şahıs jandarmadan kaçamadı

30.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:35

Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan şüpheli, ailesini ziyarete gideceği esnada jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.



Ağır Ceza Mahkemesinde nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda 36 sene kesinleşmiş cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.'yı yakalamak için jandarma ekipleri özel ekip kurdu. O.A.'nın Kestel ilçesinde bulunan ailesini ziyarete geleceği istihbaratına ulaşan ekipler harekete geçti. O.A.'nın ailesini gördükten sonra evden çıkması üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA