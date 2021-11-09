4 yıldır aranan ev faresi hırsız yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 10 ayrı suç dosyasından 4 yıldır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 10 ayrı yakalama emri ile 4 yıldır aranan ve toplamda 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara 'da meydana gelen evden hırsızlık suçundan dolayı da dosyadan firar olarak aranan K.D., (53) Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin uzun süreli takip ve çalışmaları sonucunda saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şahıs adli tabiplikteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ