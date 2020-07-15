4 yıldır 47 kilometrelik yolu 251 şehit için yürüyor
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4 yıldır 47 kilometrelik yolu 251 şehit için yürüyor

2016 yılındaki hain darbe girişiminden bu yana şehitler için 47 kilometrelik yolu yürüyen Bünyamin Yurdakul, bu yıl 251 şehit için 4. kez yürüdü.

4 yıldır 47 kilometrelik yolu 251 şehit için yürüyor
15.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:46

2016 yılındaki hain darbe girişiminden bu yana şehitler için 47 kilometrelik yolu yürüyen Bünyamin Yurdakul, bu yıl 251 şehit için 4. kez yürüdü.

15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasi nöbeti için Kayseri'nin Develi ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Şıhlı mahallesinden gelen 45 yaşındaki Bünyamin Yurdakul, sırtındaki Türk Bayrağı ile bu yıl 47 kilometrelik yolu 4. kez yürüdü.

"2016 da hain darbe girişiminde Şıhlı mahallesinden Develi Meydanına 47 kilometreyi arabayla gelmiştik. Arabada bir dua etmiştik Allah'ım bu hain darbe girişimine emellerine ulaştırma, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin ben bu yolları yayan yürüyeceğim diye ahdettim ve 4 senedir yürüyorum" diyen Bünyamin Yurdakul, "Bu günde bu seneki yürüyüşümü gerçekleştirdim. Bazıları buna darbe diyor o alçaklar buna senaryo diyor, tiyatro diyor, aslında tiyatro ve sinemayı onlar çekti yıllarca, bizi uyuttular. Biz belgeseli çektik 15 Temmuz'da bu meydanlarda, alçaklara hadlerini bildirdik. Yolda gelirken empati kurdum o gece ezan dinmesin, bayrak inmesin diyenler ne AŞ ne eş ne işini düşündüler. Sadece vatan için meydanlara koştular, devletine, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıktılar" diye konuştu.

47 kilometrelik yolu 8.5 saatlik yürüyüş ile tamamladığını söyleyen Yurdakul, "Yürüyüşümde empati kurdum, dedim ki onlar yemek yememişler, su içmemişler 251 şehit, uzvunu kaybetmiş gaziler aklıma geliyor. Hiçbir şey yemedim, su içmedim yürüyerek meydana geldim. Allah o günü bir daha yaşatmasın" diyerek şunları söyledi:

"Bu bizde büyük bir yara, biz millet olarak atamızın kaderini yaşıyoruz. Kardeşin kardeşi kırdığı ama kardeş bildiğimiz hainlerin kardeşlerimizi öldürdüğü günü her sene bu günü yaşıyoruz. Bu sendromu ben üstümden şahsen atamıyorum, her zaman dua ediyorum Allah'ım diyorum ümmeti bahtsız, milletimizi Recep Tayyip Erdoğan gibi lidersiz eksik etme diyorum, Allah ona uzun ömür versin, onu gerçekten çok seviyorum yani canımı verecek kadar seviyorum. Bu yürüyüşlerim de vatana olan sevgimden, millete olan sevgimden, devlete olan sadakatimden kaynaklı yürüyüşlerim. Allah nasip ederse sağlığım, sıhhatim devam ettiği sürece 15 Temmuz günleri yine o mahallemizden 47 kilometrelik yolu yayan yürüyeceğim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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