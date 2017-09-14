Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yılda terörü bitireceğini söyledi.



Balıkesir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tarım Çalıştayı' toplantısı sonrasında basının karşısına geçerek gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Gündemimizde tarım ve tarımın sorunları var. Balıkesir tarım açısısından en önemli kentlerden birisi. Gerçekten de Balıkesirlilerin yüzde 30'u kırsal kesimde yaşıyor, üretiyor. Beyaz et, yem, yumurta ve sütte Türkiye 2.'si olan ilimiz. Balıkesir, tarımın başkenti tanımını hak eden kentlerden birisi. Tarımın sorununu dinledik ama üreticiler hak ettikleri fiyattan ürünlerini satamıyorlar. Üreticinin borç batağı içinde olduğunu hemen hemen hepsi söylüyor. Zarar ediyoruz diyorlar. Herşey çok pahalı ama ürünün karşılığını alamıyoruz dediler. Samsun'dan gelen bir arkadaşımız vardı, kendi bölgesine ait sorunları anlattı. Konuşmayan hükumetin kendisi, dertlerin üstü örtülmek isteniyor. Beyaz et üreticinin, hububat üreticinin gündemi ayrı Sayın Erdoğan'ın gündemi ayrı. Sayın Erdaoğ'ın tek gündemi var benim. Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz. Sorduğu ilk soru 'Sen kimsin'? 4 yılda terörü bitireceğim. Bitirmediğim taktirde siyaseti tümü ile bırakacağım" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de kanaat önderleri ile de basına kapalı toplantıda bir araya gelecek.



(Bahadır Demirçeviren - Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Taşkın Sarıca / İHA)