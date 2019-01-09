4 Yılda 17 Kilometrelik Bisiklet Yolu Yapılan Çaycuma Yeni Yasaya Hazır

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 4 yılda 17 kilometre bisiklet yolu yapıldı. 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zorunlu ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları uygulamasına şimdiden hazır olduklarını ifade eden Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "Binden fazla kişiye bisiklet dağıttık. Tüm bisiklet yolu ile yayalaştırılmış yollar diğerlerinden farklı olarak imar planına işlendi. Çaycuma'da bisikleti bir spor aracı olarak değil ulaşım stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz. Kenti otomobillerin işgallerinden kurtarmak istiyoruz" dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 2014 yerel seçimlerinde göreve geldikten sonra bisiklet projesini uygulamaya soktu. Alt yapı çalışmaları sırasında yeniden yapılan yol ve kaldırımlara bisiklet yolu yapıldı. Bu şekilde 4 yılda 17 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı. Bisiklet yollarına uyarıcı ve bisiklet binmeye teşvik edici levhalar da asılırken Çaycuma Belediyesi'ne ait Çay-Bel şirketinde yapılan bisiklet durakları birçok noktaya konuldu. Başkan Kantarcı, bisiklet yollarını yaptıktan sonra ilçede bisikletin daha da yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle birlikte vatandaşa yaklaşık bin bisiklet dağıttı. Başkan Kantarcı, ilçeye halkın sağlıklı yaşam için bisiklete binmeye özendirmek amacıyla 52 yıldan beri bisiklete binen İsmail Zengin'in (76) de heykelini dikti.

Zaman zaman kendisi de bisikletle belediye başkanlığına giden Başkan Kantarcı, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçenin birçok noktasına doğalgaz getirdik. Alt yapı hizmetlerimizi de yapınca yollarımız bir tarlaya dönüştü. Biz de bu yolları engelsiz ve yaya önceliği olan bisiklet yolları haline getirdik. Şu anda ilçe merkezini bir yaya bölgesi haline getirdik. Bizim felsefemizde kent içinde araç kullanmak yerine yaya yada bisiklet kullanarak ulaşımı sağlamak var. Engelli vatandaşlarımız içinse akülü araçlarımızla yine karbon salınımı yapmadan kent içinde ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 20 kilometreye yakın bisiklet yolları yaptık. Bu yollar her geçen gün büyüyor. Mümkün olan her mahalleye, sokağa bisiklet yolu yapıyoruz" dedi.

'BİSİKLET YOLU YASASINA ÖRNEK BİR BELEDİYEYİZ'

Bisiklet yollarını imar planına da işlediklerini anlatan başkan Kantarcı, projenin ardından ilçedeki bisiklet binme oranında büyük artış yaşandığını söyledi. 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zorunlu ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları uygulamasına şimdiden hazır olduklarını ifade eden başkan Kantarcı, şöyle dedi:

"Biz yol kenarlarında park edilmiş araçlar istemiyoruz. Bu hem görüntü kirliliği hem de yaşamı tehlikeye atıyor. Burada 70 yaşının üzerindeki insanlar bile bisiklet kullanmaya başladı. Bu, gün geçtikçe daha da artacaktır. Biz bunları çok önce uygulamaya koyduk ancak şimdi bir yasa çıktı. Bu yasa bizim yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kentlerimizin yaşanır hale gelmesi lazım. Çevremizdeki belediyelere de örnek oldu bu proje. Bunun hızla yayılması ve hükümetin bunu bir yasa haline getirmesi bizim için memnuniyet verici bir durum. Binden fazla kişiye bisiklet dağıttık. Tüm bisiklet yolu ile yayalaştırılmış yollar diğerlerinden farklı olarak imar planına işlendi. Çaycuma'da bisikleti bir spor aracı olarak değil ulaşım stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz. Kenti otomobillerin işgallerinden kurtarmak istiyoruz."

VATANDAŞ MEMNUN

Yıllarca Hollanda'da yaşadıktan sonra memleketine dönen ve 10 yıldır bisiklete binen Ahmet Dereli (63) de bisiklet projesinin Türkiye'de bir örnek olduğunu söyledi. Avrupa'da bisiklet yollarının çok yaygın olduğunu ve bunun öneminin Türkiye'de yeni anlaşıldığını ifade eden Dereli, "Ben bu bisiklete Hollanda'da aşık oldum. Türkiye'de bizim memleketimizde niye yok dedim. Buna önem verilmesi için çok mücadele ettim. Çaycuma'da bu örnek bir proje. Şimdi bir yasa çıktı. Belediyeler bu ilçeyi örnek alsın. Nüfusuna göre en fazla bisiklet yolu olan ilçe olduğunu düşünüyorum" dedi.

- Zonguldak

Kaynak: DHA