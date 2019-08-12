4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak

4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak

İran'ın başkenti Tahran ile Ankara arasında hizmet veren tren hattı 4 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçti. İlk yolcular 8 Ağustos'ta Ankara'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılıklı seferlerin 14 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

12.08.2019 14:02
4 yıl sonra ilk kez Tahran treni Ankara'ya ulaştı, karşılıklı seferler 14 Ağustos'ta başlayacak

İran'ın başkenti Tahran ile Ankara arasında hizmet veren tren hattı 4 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçti. İlk yolcular 8 Ağustos'ta Ankara'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılıklı seferlerin 14 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

Tahran - Ankara treni seferleri, 2015 yılında yaşanan mayınlı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle 4 yıl süreyle askıya alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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