4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
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4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş

4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te 4 yıl önce normal ölüm olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki B.H.'nin yapılan araştırmalar sonucu ağabeyinin eşi E.N., (17) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te 4 yıl önce normal ölüm olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki B.H.'nin yapılan araştırmalar sonucu ağabeyinin eşi E.N., (17) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan yenge ifadesinde, eşinin kardeşini çok gürültü yaptığı için öldürdüğünü ifade etti.

Vatan Mahallesi'nde 13 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda E.N., çok ses yaptığı için aynı evde yaşadığı eşinin kardeşi B.H.'yi boğarak öldürdü. Normal ölüm olarak kayıtlara geçen olayda Adli Tıp raporunun ardından B.H.'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırma sonucu, cinayeti işlediği belirlenen çocuğun yengesi E.N.'yi gözaltına aldı. E.N., emniyette verdiği ifadede,  küçük çocuğu gürültü yaptığı için dövdükten sonra boğduğunu belirterek" Eşimin kardeşi evin içerisinde çok ses yapıyordu. Bende o gürültüye dayanamayarak önce dövdüm, daha sonda boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen E.N., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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