4 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı çatıda yakalandı - Haberler
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4 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı çatıda yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
4 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı çatıda yakalandı

AKSARAY'da son bir hafta içerisinde 3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirtilen firari Adem Ö. (34), polisi görünce kaçtığı evin çatısında yakalandı.

AKSARAY'da son bir hafta içerisinde  3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirtilen firari Adem Ö. (34), polisi görünce kaçtığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 3 ev ve iş yerinden bisiklet ile çeşitli eşyaların çalınmasının üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 'basit yaralama' suçundan  hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 20 gün hapis  ve 3 bin TL idari para cezası olan Adem Ö.,  olduğunu tespit etti. Polis, ardından Adem Ö.'yü dün Hürriyet Mahallesi'nde buldu. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Adem Ö., daha önce çaldığı bisikletle kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, bisikleti bıraktı. Adem Ö., yaklaşık yarım saat süren takip sonucu kaçtığı bir evin çatısında yakalandı. Gözaltına alınan Adem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


4 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı çatıda yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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