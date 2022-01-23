4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi - Haberler
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4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi

4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs sivil ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs sivil ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 'hırsızlık' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y. B.,İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği sivil ekiplerce Tekel Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliği ve adliyedeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Büro, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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