4 Yaşındaki Oğlunu İnşaatta Öldüren Annenin İfadesi Kan Dondurdu: Babası Belli Değil Diyorlardı!

Adana'nın Kozan ilçesinde annesiyle birlikte evden ayrıldıktan sonra bir inşaatta cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan annesinin, çocuğu için "babası belli değil" denildiğini ve artık dayanamadığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

MEZARLIKTA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN İHBARI YAPILDI

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki F.Ö. olduğu belirlendi.

OĞLUNU "BABASI BELLİ DEĞİL" DEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.'yü "babası beli değil" denildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ İNŞAATTA BULUNDU

Oğlunun Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarı'ndaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında olduğunu söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN KADININ RUH SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI SÖYLENDİ

Gözaltına alınan ve savcı tarafından kasten adam öldürmekten işlem yapılması talimatı verilen F.Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Bu arada, F.Ö'nün ablasının, kardeşinin ruh sağlığının yerinde olmadığını, daha önceden tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.