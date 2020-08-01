4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3) Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'dan dün akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç Çiçek, bulundukları evin önünde oynarken kayboldu.

Çocuklarının oynadığı yerde olmadığını fark eden aile bireyleri köydeki vatandaşların da yardımıyla küçük Miraç'ı aramaya başladı.

Miraç'ı bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Karadan yürütülen çalışmalara jandarma drone ile havadan da destek veriyor.

Jandarma su altı arama ekipleri de çocuğun bulunması için Dicle Nehri'nde arama yapıyor.

Kaynak: AA