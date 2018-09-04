4 Yaşındaki Kanser Hastası Kız Çocuğu ve Doktoru Evlilik Seremonisi Gerçekleştirdi
Kanser hastası olan küçük kız, onun için çok değerli olan doktoruyla evlenme seremonisi yaptı. Kanser hastası küçük kızın o anları izleyenleri duygulandırdı.
4 yaşındaki, ileri derecede kanser hastası Abby, onu tedavi eden doktoruyla evlilik seremonisi gerçekleştirdi. İzleyenleri duygulandıran o anlar kamerayla kaydedildi.
ABBY UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI
Kısa saçlarıyla ileri derece kanser hastası Abby henüz 4 yaşında. Doktoruna evlenme teklifi eden küçük kız çucuğuna hastanedeki çalışanlar bir evlenme seremonisi düzenledi ve küçük Abby'e unutulmaz anlar yaşattı.
"ÇOK TATLISIN, BENİMLE EVLENİR MİSİN"
Hastanede gerçekleşen seremonide yerleri güllerle kaplanmış hastane odasına giren Abby, giydiği elbisesiyle doktoruna, "Çok tatlısın, benimle evlenir misin" dedi. O anlar kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.