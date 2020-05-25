4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı
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4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı

4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı Evinde yaptığı 40 resmi oturduğu sitenin bahçesinde sergiledi Bursa'da ikamet eden 4 yaşındaki İnci Erdinç, evde yaptığı resimleri oturduğu sitenin bahçesinde sergiledi.

25.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:22

4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı

Evinde yaptığı 40 resmi oturduğu sitenin bahçesinde sergiledi

BİLECİK - Bursa'da ikamet eden 4 yaşındaki İnci Erdinç, evde yaptığı resimleri oturduğu sitenin bahçesinde sergiledi. Tüm site sakinlerinin katıldığı birde açılış yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Belispark Sitesi sitesinde ikamet eden 4 yaşındaki İnci Erdinç, Korona virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkama kısıtlaması bulunduğu günlerde canının sıkılmaması için resim yapmaya başladı. Yaklaşık 40 resim yapan minik İnci'ye oturduğu sitenin başkanı Uğur Özer bir sürpriz hazırladı. Minik İnci'nin yaptığı 40 eseri site bahçesinde bulunan kapalı oturma alanının camlarına asarak, İnci'nin Sergisi adını verdiler. Sosyal mesafe kuruluna uyularak tüm site sakinlerinin katılığı birde kurdele kesilerek, açılış yapıldı. Resmi sergisini tüm site sakinleri gezerken, resimler çok beğendi.

Minik İnci, sergi sonrası çok mutlu olurken, katılan ve sergisinin gezen herkese teşekkür etti.

4 yaşındaki İnci resim sergisi açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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