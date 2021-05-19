4 yaşındaki Hira, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı

Iğdır'da yaşayan ve halk arasında "albino" diye bilinen kısmi albinizm hastası 4 yaşındaki Hira Kayasaroğlu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.