4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı Hasan'ın uyandırması ile yangının farkına varan aile kendilerini dışarı attı Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir evde meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, ailesinin hayatını kurtardı.

- 4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı

Hasan'ın uyandırması ile yangının farkına varan aile kendilerini dışarı attı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir evde meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, ailesinin hayatını kurtardı. Çocuk uyandırması ile dumanları gören aile, kendilerini dışarı attı.

Yangın, Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre evin 4 yaşındaki oğlu Hasan evin içerisinden çıkan dumanları görünce o saatte uyuyan babası Erdoğan Kalecik'i uyandırarak evin yandığını söyledi. Baba alev ve dumanları görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte kendilerini dışarı attılar. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar dumandan zehirlenmemek için balkonlara çıktı.

Baba Erdoğan Kalecik oğluna bakarak, "Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun" diyerek duygulu anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Alişan Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:17:10. #1.14#

title