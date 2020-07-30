4 YAŞINDAKİ FATMANUR'UN ÖLDÜĞÜ KAZA ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS İSTEMİ
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4 YAŞINDAKİ FATMANUR'UN ÖLDÜĞÜ KAZA ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAGaziosmanpaşa'da 4 yaşındaki Fatmanur ve annesi Semra Asan'a çarparak Fatmanur'un ölümüne neden olduğu iddia edilen TIR şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı.

30.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:35

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Gaziosmanpaşa'da 4 yaşındaki Fatmanur ve annesi Semra Asan'a çarparak Fatmanur'un ölümüne neden olduğu iddia edilen TIR şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, TIR şoförü Hilmi Y. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 16 Ocak 2020'de Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082 Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli Hilmi Y.'nin idaresindeki TIR dorsesi boş olarak seyir halindeyken saat 15.09 sıralarında aynı sokakta kızı Fatmanur ile elele yürüyen Semra Asan'a çarptı. İddianamede, müşteki Semra Asan'ın trafiği kontrol edip sokak içerisinde seyir halinde olan TIR'ı gördüğü, kızı ile birlikte sokağın karşı tarafına geçtiği, ancak TIR'ın gidiş istikametine göre sol tarafında, dorsenin Semra ve kızı Fatmanur'a çarparak kısa bir süre sürüklediği anlatıldı. Müştekinin sürüklenme sırasında bağırarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşların, TIR sürücüsünü bağırarak uyardıkları, bunu duyan TIR sürücüsü şüpheli Hilmi Y'nin aracı durdurarak aşağıya indiği kaydedildi. Küçük kızın TIR'ın çekicisine ait arka sol teker altında olduğu, annesinin de ona yakın şekilde olduğunu gören şüpheli Hilmi Y, tekrar araca binip aracı biraz ileri aldığı, çevrede bulunanların da anne ve kızı aracın altından çıkardıkları anlatıldı. Müşteki Semra A'nın hastaneye kaldırılırken, Fatmanur olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

KİMSEYİ GÖRMEDİM

Olay sonrası Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Polis Merkezi'ne teslim olan şüpheli Hilmi Y'nin savunmasında, yol üzerinde yaya kaldırımında yürüyen kimseyi görmediğini, havanın soğuk olması nedeniyle aracın şoför mahalline ait camların kapalı olduğunu söylediği anlatıldı. Müşteki Semra Asan'ın ise olay günü kızı Fatmanur ile birlikte sağlık ocağından döndüklerini, sokağın karşı kaldırımına geçmek için trafiği kontrol ettiğini, sol tarafından gelmekte olan TIR'ı gördüğünü, TIR'ın kendilerine uzak olduğunu görerek kızıyla el ele tutuşup karşı kaldırıma yürüdüklerini bu sırada kendilerine sert bir cismin çarpıp kısa bir süre sürüklediğini, bu sırada bağırdığını, bunu duyan çevredeki vatandaşlarında bağırmaları üzerine aracın durduğunu, vatandaşların kendisini aracın altından çıkardıklarını, ancak kızını çıkaramadıklarını belirterek şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Müşteki Semra Asan'ın olay nedeniyle vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu da iddianamede yer aldı. Bilirkişi incelemesinde, kazada şüpheli Hilmi Y'nin tali kusurlu olduğu belirtilerek Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Hilmi Y., istanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

4 YAŞINDAKİ FATMANUR'UN ÖLDÜĞÜ KAZA ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Kaynak: DHA

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