4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı (2)
Haberler » Güncel » 4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı (2) - Haber

4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı (2)

ACI OLAY KAMERADARize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

12.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:52
4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı (2)

ACI OLAY KAMERADA

'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et