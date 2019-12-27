4 yaşındaki Esma Nur için ekipler seferber oldu

27.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:44

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yolu kardan kapanan Yeni Işık köyünde ateşi yükselen 4 yaşındaki Esma Nur Özbek, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Yeni Işık köyünde yaşayan Esma Nur Özbek'in aniden ateşi yükseldi. Aile hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve yoğun tipi yaşanan yolu aşıp, köye ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp hasta çocuğa ulaşmak için çalışma başlattı. 3 saat süren çalışmalar sonunda köye ulaşıldı ve Esma Nur Özbek, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplere teşekkür eden Esma Nur Özbek'in annesi Evin Özbek, Kızım öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı. Kar yağışı etkili olduğu için hastaneye kendi imkanlarımızla götüremedik. Yetkilileri arayarak yardım istedik. Ekipler, zorlu bir çalışmayla köyümüze ulaştı. Allah devletimize zeval vermesin, bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA