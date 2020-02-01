4 yaşındaki Eslim kalp ameliyatı için yardım bekliyor

01.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:33

Balıkesir'de doğuştan kalbinde iki delik olan küçük kız, ameliyat olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.



Susurluk ilçesinde yaşayan Gülşen Yakak, kızında doğuştan itibaren kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Gülşen Yakak, kızı Eslim Sedef'in kalbi delik olarak doğduğunu, fakat maddi imkansızlıklar yüzünden bugüne kadar tedavi ettiremediklerini belirtti. Doğuştan itibaren kalbinde iki deliği bulunan ve günden güne büyüyen bu delikler sebebiyle hayati riskin başladığını ifade eden Gülşen Yakak, borç bularak gittikleri Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kontrollerin yapıldığını ve kızının acilen ameliyat edilmesi gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Perimembranöz teşhisi konulan Eslim'in ameliyat olmaması halinde küçük yaştan itibaren kalp pili ile yaşayacağı öğrenildi. Balıkesir Devlet Hastanesi'nden İzmir'e sevk edilen fakat maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisine başlanamayan küçük kız, şu anda sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA