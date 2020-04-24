4 yaşındaki çocuk, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşını ezberledi 4 yaşındaki çocuk, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşını ezberledi Sivas'ta yaşayan 4 yaşındaki Sena Bayiskit, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlemeyi başardı Sivas'ta yaşayan 4 yaşındaki Sena Bayiskit, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını...

4 yaşındaki çocuk, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşını ezberledi

Sivas'ta yaşayan 4 yaşındaki Sena Bayiskit, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlemeyi başardı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 4 yaşındaki Sena Bayiskit, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlemeyi başardı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Serdar Bayiskit ve Sümeyye Bayiskit çiftinin 4 yaşındaki kızları Sena Bayiskit, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 yıl önce İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyen 4 yaşındaki çocuğun hiçbir eğitim almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezbere okuması görenleri şaşırtıyor. Cep telefonunda oyun oynamak istediği zamanlarda anne ve babasının İstiklal Marşı'nı açıp dinletmesi ile zamanla İstiklal Marşını ezberleyen Sena, güçlü hafızası ile de dikkat çekiyor.

Kızının herhangi bir eğitim almadığını belirten Sedat Bayiskit, çocuklarının ilk kez İstiklal Marşını ezbere okuduğuna kendileri de şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Kızım yaklaşık 3 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşımızı öğrendi. Bazen telefonda oyun oynamak isterdi, bende oynamadan önce İstiklal Marşını telefondan dinlememiz gerektiğini söylerdim. Dinledikten sonra ben okurdum, ben okudukça göre göre kendisi zamanla ezberledi. Şuanda 10 kıtasını ezbere biliyor. Kızım herhangi bir eğitim almadan öğrendi. Okuma, yazmada bilmiyor. Yaşı küçük olduğu için ilk kez duyanlar şaşırıyorlar. Evlenmeden önce hayalimdi, bir çocuğum olsun ona öğreteceğim ilk şey İstiklal Marşımız olacak diyordum. Bu hayalimde kızımla birlikte gerçek oldu. Ben tarihçiyim, tarihimi de çok seviyorum. Kızımın ilk olarak milli bilinci kazanmasını istedim. O şekilde de yetiştirmeye gayret ediyoruz "dedi.

Kaynak: İHA