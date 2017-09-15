4 Yaşındaki Çocuğun İşitme Cihazını Çaldılar

Diyarbakır'da yüzde 90 işitme engelli olan 4 yaşındaki Muhammed Ali Taş'ın 18 bin liralık işitme cihazı, evinin önünde oynarken çalındı. Anne Gülnaz Taş, olaydan sonra Muhammed Ali'nin asabileştiğini belirterek, yardım istedi. Kentte geçtiğimiz günlerde de 4,5 yaşındaki Ersen Kaya'nın implant cihazı annesiyle gittiği parkta çalınmıştı.

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde ikamet eden Taş ailesinin 4 yaşındaki çocuğu yüzde 90 işitme engelli Muhammed Ali'nin 18 bin liralık işitme cihazı, geçtiğimiz günlerde evinin önünde oynarken çalındı. 2 yıl önce taktıkları işitme cihazından sonra Muhammed Ali'nin düzelmeye başladığını ve yeni yeni konuşmaya başladığını ifade eden anne Gülnaz Taş, yeni cihaz almak için maddi durumları olmadığını söyledi.

"Bir anda yok oldu"

Geçtiğimiz günlerde Muhammed Ali'nin evin önünde ağabeyi ile oynadığını anlatan Taş, "Ağabeyinin dalgınlığına gelmiş. Sonra bir baktık ki cihaz kulağında yok. Sağa sola baktık kimse de yok. Büyük ihtimalle çalınmış. Kaybolsa ortalıkta bulunabilirdi. Her tarafa baktık. Bir anda yok oldu. Karakola gittim. Onların da yapabilecek bir şeyi yoktu. Cihazın fiyatı 18 bin TL'nin üzerinde. Yenisini almak için maddi imkanımız yok. Muhammed Ali cihazını kaybettikten sonra huysuzlaşmaya başladı. Zaten işitme engellileri zapt etmek çok zor. Biraz dikkat eksikliği de var. Epey düzelmişti. Cihazı kaybolduktan sonra büyük bir sorun yaşadık. Tek tek kelimeleri çıkarmaya başlamıştı. Şimdi asabileşmiş, bizi dinlemiyor. Çok ağlıyor. Çok hareketli bir çocuk. Her yere tırmanıyor. Kendini ifade edemiyor. Allah kimsenin başına getirmesin. Ciğerle de Rabbim kimseyi sınamasın. Kim çalmış Rabbim onların da başına versin. Belki öyle anlarlar durumumuzu. Çok zor bir şey" dedi.

"İnşaatlarda çalışıyorum"

İnşaatlarda çalıştığını aktaran baba Bülent Ecevit ise, "Maddi durumumuz ortada. İş 3 gün var 5 gün yok. Muhammed Ali, cihazı varken konuşmaya başlamıştı. Cihazı çalındıktan sonra huysuzlaştı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde de 4,5 yaşındaki Ersen Kaya'nın biyonik kulak olarak ifade edilen implant cihazı annesiyle gittiği parkta çalınmıştı.