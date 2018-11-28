4 Yaşındaki Çocuğu Rehin Alıp Siper Eden PKK'lıyı Öldürüp Şehit Oldu (5)

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

Batman'da 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak kendine siper eden bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da Şehit Polis Memuru Birol Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter'dan Uzunkaya'nın mesajını paylaştı. Taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Teşkilatımız mensuplarından Polis Memuru Birol Öztekin 27 Kasım 2018 günü Batman ilinde düzenlenen operasyon esnasında çıkan çatışmada şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

BATMAN,