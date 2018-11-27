4 Yaşındaki Çocuğu Rehin Alıp Siper Eden PKK'lıyı Öldürüp Şehit Oldu - Ek Fotoğraflar
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4 Yaşındaki Çocuğu Rehin Alıp Siper Eden PKK'lıyı Öldürüp Şehit Oldu - Ek Fotoğraflar

ÖLEN TERÖRİST BAVER DAMLAYICIBatman'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tesbit edilen ve polisin düzenlediği baskında öle ele geçirilen PKK'lı teröristin Baver Damlayıcı olduğu ortayı çıktı.

4 Yaşındaki Çocuğu Rehin Alıp Siper Eden PKK'lıyı Öldürüp Şehit Oldu - Ek Fotoğraflar

ÖLEN TERÖRİST BAVER DAMLAYICI

Batman'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tesbit edilen ve polisin düzenlediği baskında öle ele geçirilen PKK'lı teröristin Baver Damlayıcı olduğu ortayı çıktı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve PKK'lı terörist Adnan Aktaş'ın da arandığı öğrenildi.

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