4 Yaşındaki Çocuğa Para Cezası Kestiler!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasak. Sokağa çıkanlara para cezası uygulanıyor ancak Nevşehir'de yaşanan olay yok artık dedirtti!

4 Yaşındaki Miniğe Para Cezası!

Türkiye, koronavirüs ile en iyi mücadele eden ülke olarak gösteriliyor. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı mevcut koronavirüs vaka sayısını geçmiş durumda. Bunda tedbirlerin önemi büyük. Hafta sonları herkes için, hafta içi 20 yaş altı 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı var ve bu yaş aralığında sokakta görülenlere ceza kesiliyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Aile Şok Oldu!

Evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Yavuz Selim'e Ürgüp Kaymakamlığı tarafından 3 bin 150 lira ceza kesildi. Tabii ki küçük çocuklarının evinin kapısında oynamasına izin veren aile için bu ceza şok etkisi yarattı. Aile bu durumu sosyal medyada paylaştı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da para cezasını iptal ederek, jandarma ekipleri ile minik Yavuz'a Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler gönderdi.