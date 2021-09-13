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4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.S.(19) ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan cinsel istismar suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ

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Haber: 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası - Haberler
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