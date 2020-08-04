4 yaşındaki Batuhan'dan "Lütfen çevreyi kirletmeyelim" uyarısı
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4 yaşındaki Batuhan'dan "Lütfen çevreyi kirletmeyelim" uyarısı

4 yaşındaki Batuhan'dan "Lütfen çevreyi kirletmeyelim" uyarısı Amasya'nın Taşova ilçesinde ailesi aile piknik yapmaya giden 4 yaşındaki Batuhan Öztürk, çevreye kirliliğine karşı vatandaşları uyardı.

04.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:54

4 yaşındaki Batuhan'dan "Lütfen çevreyi kirletmeyelim" uyarısı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde ailesi aile piknik yapmaya giden 4 yaşındaki Batuhan Öztürk, çevreye kirliliğine karşı vatandaşları uyardı.

Amatör kameraya yansıyan görüntüde Batuhan'ın dere kenarında yere atılan çöpleri topladığı ve topladıktan sonrada vatandaşlara uyarıda bulunduğu görülüyor.

Uyarı sırasında işaret parmağını sallayan Batuhan Öztürk, "Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Duyarlı olalım. Sizi uyarıyorum, lütfen çevreyi kirletmeyelim" dedi.

4 yaşındaki Batuhan'dan 'Lütfen çevreyi kirletmeyelim' uyarısı

Kaynak: İHA

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