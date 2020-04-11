4 yaşındaki Alparslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Çanakkale, Polis, Çan, Yerel

4 yaşındaki Alparslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı

4 yaşındaki Alparslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 4 yaşındaki Alpaslan Mutlu, kumbarasında biriktirdiği 784 lira 80 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
4 yaşındaki Alparslan, kumbarasını

4 yaşındaki Alparslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 4 yaşındaki Alpaslan Mutlu, kumbarasında biriktirdiği 784 lira 80 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Fatih Mahallesinde ikamet eden Mutlu ailesi, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak oğlu Alpaslan'ın kumbarasını Biz Bize Yeteriz Türkiye'me bağışlamak istediğini söylemesi üzerine Çan İlçe polis Merkezi Amiri İbrahim Sakallı ile birlikte görevli memurlar Mutlu'nun evine gittiler. Alpaslan, babası Emrah Mutlu ile birlikte kumbarasını Polis merkezi amirine teslim etti. Teslim alınan para görevlilerce bankaya yatırılarak dekontu Küçük Alpaslan'a teslim edildi. Görevlilerce yapılan bağış için aileye teşekkür edilirken, Baba Mutlu'da yaklaşık 1 hafta önce oğlum ile bu konuyu konuştuk. Kumbaramı arkadaşlarına verelim mi? Onların babaları da çocuklarına oyuncaklar alsın, mamalar alsın, üzerlerine kıyafetler alsın diyerek çocuğumu teşvik etmiştim. Çocuğumu öncelikle böyle şeylere alıştırmak istedim. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bizde katkıda bulunmak istedik. Bizim bu isteğimizi kırmadıkları için Polis teşkilatımıza da teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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