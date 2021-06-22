4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor
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4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliği ile özel hayatının korunmasında daha etkin adımlar...

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliği ile özel hayatının korunmasında daha etkin adımlar atılması, insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlarına yönelik öncelikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanarak, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

Teklifin ilk imzacısı olarak bilgi veren AK Parti'li Beyazıt, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesinin günümüzde ana ilke ve değerler olarak kabul edildiğine dikkati çekti.

Yusuf Beyazıt, Türkiye'de, 2002'den bu yana aralıksız bir şekilde süregelen reform iradesinin de bu ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürü olduğuna işaret ederek, bu bağlamda Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde "güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi", 2 Mart 2021'de açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda ise "özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye" vizyonunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.

4. Yargı Paketi ile Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hususların gerçekleştirilmesini amaçladıklarını aktaran Beyazıt, teklifin hazırlık sürecini, milletin hassasiyetlerini dikkate alarak ve en üst düzeyde titizlikle yürüttüklerini vurguladı. Beyazıt, "Teklifle, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliği ile özel hayatının korunmasında daha etkin adımlar atılması ve insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlarına yönelik olarak öncelikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz." diye konuştu.

AK Parti'li Beyazıt, kanun teklifinin getireceği değişiklikleri de sıraladı.

Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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