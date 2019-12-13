4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

13.12.2019 23:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:33
4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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