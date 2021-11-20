Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.

Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 25 artış yapılıyor

Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 25 artış yapılıyor

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title