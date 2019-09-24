24.09.2019 23:22

4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi gala programı

KMTSO Başkanı Zabun: "Kahramanmaraş, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 40 milyar liralık şirketin 5 milyar dolar sanayi üretimi ile Türkiye'ye güç kattığını söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Tekstil Zirvesi'nin gala programı yapıldı. Gala gecesine, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın ile ilgili iş adamları katıldı. Programda konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın, yüzde 3.18 oranla takipteki krediler bakımından Türkiye'nin en dürüst iller arasında 10 şehirden biri olduğunu söyledi.

Kentte üretilen tekstil ürünlerinin en son teknolojiyle elde edildiğini söyleyen başkan Zabun, "Kahramanmaraş bugün Türkiye'nin en güçlü ekonomilerinden biri olmuştur. 40 milyar liralık şirket, aktif büyüklüğü ile 5 milyar dolar sanayi üretimi ile Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Çalışkan girişimcileri ve güçlü sermaye yapısına sahip olan Kahramanmaraş, yüzde 3.18 oranla takipteki krediler bakımından Türkiye'nin en dürüst iller arasında 10 şehirden birisidir. Şehrimiz tekstil endüstrisinde büyük ölçekli yatırımlar ile pamuktan hazır giyime, her alanda üretim yapan son teknolojiye sahip fabrikalarıyla dünya moda merkezlerinin en önemli tedarikçilerinden biri olmuştur. Uluslararası Tekstil Zirvesi de, Kahramanmaraş'ın bu sektördeki başarısını uluslararası marka gücünü çok net bir şekilde sergilemektedir" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'de tekstil sektöründe ithal eden iller sıralamasında 600 milyondan fazla büyüklüğü ile 5'inci sırada yer aldığını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Bilindiği üzere tekstil sektörü geçtiğimiz yüzyılda sanayileşme ve küresel gücün belirleyicisi olmuştu. Bu sektörde başta İngiltere olmak üzere, AB ülkeleri önemli rol oynamıştır. Tekstil hala dünyada ülkelerin çok önem verdiği geliştirdiği bir alandır. Türkiye dünya tekstil ihracatı sıralamasında 10 milyar dolarlık ihracatı ile 6'ncı sırada, 6 milyar dolarlık ithalatıyla da 10'uncu sırada yer almaktadır. Kahramanmaraş Türkiye'de tekstil sektöründe ithal eden iller sıralamasında 600 milyondan fazla büyüklüğü ile 5'inci sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA