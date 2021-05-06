ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
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ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR

ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da merkeze bağlı Zey köyünde vatandaşlar, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin altından akan suyla serinliyor.

ADIYAMAN'da merkeze bağlı Zey köyünde vatandaşlar, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin altından akan suyla serinliyor.

Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat'ın, Bağdat seferinin ardından ziyaret ettiği Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına yaptırdığı merkeze bağlı Zey köyündeki cami, 380 yıldır hizmet veriyor. Su kaynağının bulunduğu yerde 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde kemerli dehliz yapılarak üzerine inşa edilen cami, yöre halkının serinlemek için tercih ettiği adres oluyor. Köylüler, yaz aylarında caminin altında su geçen dehlizlerde serinliyor.

Köylülerden Hüseyin Bulut, yüzyıllardır caminin hizmet verdiğini belirterek, "O dönem cami bu şekilde yapılmış. Biz de yaz aylarında burada serinliyoruz" dedi.

Caminin altındaki kaynak suyunun sürekli aktığını ve yaz aylarında serinlemelerine katkı sağladığını ifade eden Ramazan Er, "Burayı görenler hayrete düşüyor? diye konuştu. Er, caminin 4 yıl önce restore edildiğini ifade etti.

ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR
ADIYAMAN 4'ÜNCÜ MURAT'IN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ALTINDAN AKAN SUDA SERİNLİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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