4'üncü Levent Metro'da bir kadın kendini raylara attı
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4'üncü Levent Metro'da bir kadın kendini raylara attı

4'üncü Levent Metro'da bir kadın kendini raylara attı 4'üncü Levent Metro'da gece saatlerinde bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini tren raylarına atarak intihar girişiminde bulundu.

17.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:03

4'üncü Levent Metro'da bir kadın kendini raylara attı

İSTANBUL - 4'üncü Levent Metro'da gece saatlerinde bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini tren raylarına atarak intihar girişiminde bulundu. Metro seferleri durdurulurken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sularında 4'üncü Levent Metro'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen bir kadın kendini bir anda raylara bırakarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadının raylara atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durduruldu. Daha sonra genç kadını kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genç kadın yaralı olarak kurtarıldı

Ekipler çalışmalarının ardından kimliği belirsiz kadını raylardan çıkardı. Genç kadının yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri genç kadına hemen müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü.

4'üncü Levent Metro'da bir kadın kendini raylara attı

Kaynak: İHA

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